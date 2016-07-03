П'ять міст подали заявки на проведення Євробачення-2017

Про це на своїй сторіці у Facebook повідомив гендиректор НТКУ Зураб Аласанія.

Міста вже отримали від НТКУ умови, підписали договір про нерозголошення деяких подробиць.

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"У відповідь міста миттєво отримали від НТКУ умови, підписали договір про нерозголошення того, чого розголошувати не можна з безпекових причин, та взялися за заповнення заявок. Мають на це трохи більше двох тижнів", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі Євробачення-2016, що відбувся 14 травня у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Таким чином, наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.