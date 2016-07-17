В Україні пам'ятають про жертви катастрофи малайзійського "Боїнга", збитого два тому терористами на Донбасі - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні пам'ятають про жертви катастрофи малайзійського "Боїнга", збитого два тому терористами на Донбасі.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Україна пам'ятає кожного загиблого МН17. Тероризм є неприпустимим у будь-якій формі, а винні мають бути покарані", - підкреслив президент.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією "ДНР".

Загинули 298 чоловік, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

З метою розслідування цієї трагедії 7 серпня 2014 року була створена міжнародна слідча група, до складу якої увійшли прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Королівства Бельгія, Австралії і Малайзії, а також представники Євроюсту.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднив звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася в результаті детонації боєголовки типу 9N314M, яку випустили з зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України.