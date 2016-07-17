Сьогодні - друга річниця катастрофи рейсу MH17 на Донбасі

Два роки тому, 17 липня 2014 року, поблизу міста Торез Донецької області проросійськими терористами було збито літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Всі 298 осіб, серед них 80 дітей, які знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав в зоні, що контролюється проросійськими бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз.

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Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам. Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

З метою розслідування цієї трагедії 7 серпня 2014 року було створено міжнародну слідчу групу, до складу якої увійшли прокурори та представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Королівства Бельгія, Австралії і Малайзії, а також представники Євроюсту.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднив звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук".

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Пізніше експертно-журналістська група Bellingcat, яка займається розслідуваннями військової тематики за відкритими джерелами, склав список причетних до катастрофи рейсу MH17 на території України. У список увійшли 20 російських військових

Вдалося встановити, що до катастрофи MH17 причетні військовослужбовці російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в районі Курська. Один з них - Сергій М., командир бригади. Також згадуються Дмитро Т. і дев'ять лейтенантів, які перебували в "Буку" в день аварії літака.