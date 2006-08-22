Створено урядову комісію з катастрофи Ту-154

Створено урядову комісію з надання допомоги постраждалим і ліквідації наслідків катастрофи російського літака Ту-154 у Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, головою комісії призначено міністра транспорту Миколу РУДЬКОВСЬКОГО.

До складу комісії увійшли представники державного підприємства з обслуговування повітряного руху України “Укравіарух”, голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО, голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК, представники Міністерства фінансів, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства закордонних справ.