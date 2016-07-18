"Співпали у думках": Вигнаний з Харківської міськради проросійський депутат поспілкувався з Савченко

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Лесика, він поспілкувався з колишньою російською політув'язненою в селищі Біловодськ Луганської області, де розташована виборча комісія округу №114, в якому на виборах 17 липня балотувався в парламент Лесик.

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"Розмовляв з Надією Савченко в смт Біловодськ, біля ОВК. Погодилися, що конфлікт на Донбасі треба вирішувати мирним шляхом", - заявив він.

Нагадаємо, Савченко була викрадена і вивезена в Росію саме в ході бойових дій, в яких брала участь. Пізніше вона була засуджена за нібито вбивство двох російських журналістів у зоні бойових дій і видана Україні, де до того була обрана депутатом ВР.

Лесик відомий своєю проросійською позицією. Зокрема на його нинішній передвиборчій агітації було розміщено гасло "За дружбу з російським народом!". Також він є харківським лідером проросійського громадського руху "Український вибір", яке очолює кум Володимира Путіна Володимир Медведчук.

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17 травня Харківська міськрада проголосувала за дострокове припинення повноважень Лесика як депутата 7-го скликання, незважаючи на те, що той представляв партію "Відродження", що має в міськраді абсолютну більшість мандатів.

Тоді із засудженням дій Лесика, який під час сесій відрізнявся проросійською позицією, а на 9 травня прийшов до Меморіалу Слави з георгіївською стрічкою, виступили харківський міський голова Геннадій Кернес, керівник фракції "Відродження" Ігор Терехов і ще ряд депутатів.