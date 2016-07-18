У Харківській області 20 липня проведуть перевірку систем раннього оповіщення

Включення електросирен заплановано на 14:25, повідомляє сайт Харківської обласної держадміністрації (ОДА). Перевірка роботи систем оповіщення – планова, згідно з графіком, затвердженим головою Харківської ОДА - керівником територіальної підсистеми Харківської області єдиної державної системи цивільного захисту.

Під час проведення планової технічної перевірки необхідно зберігати спокій і продовжувати свої справи.

За правилами, уривчасте звучання електросирен означає «Увага всім!». Почувши звучання електросирен, необхідно увімкнути обласне телебачення, радіомовлення (дротове чи ефірне на частоті 67,13 МГц) для прослуховування повідомлень, що передаються. Надалі діяти відповідно до отриманої інформації.