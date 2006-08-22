”Гарячі телефони” в Донецькій ОДА

Керівництвом Донецької області створений оперативний робочий штаб із надання допомоги родичам загиблих в авіакатастрофі Ту-154.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Телефони: (062) 334-28-22, 334-31-95, 334-21-31.

Списки людей, які перебували на борту лайнера під час катастрофи, уточнюються.

Голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО разом із головою Донецької облради Анатолієм БЛИЗНЮКОМ виїхали на місце події.

Як повідомлялося, 22 серпня в районі міста Дзержинськ (с. Катеринівка) Донецької області близько 15 години за київським часом зазнав катастрофи літак Ту-154 російських авіаліній авіакомпанії «Пулково», що здійснював рейс № 612 „Анапа-Санкт-Петербург (Пулково)”.

За попередніми даними, на борту літака перебувало 160 пасажирів і 11 членів екіпажа. На даний момент на місці аварії працюють служби Донецького обласного управління МНС, співробітники прокуратури, слідчі бригади, медичні служби.