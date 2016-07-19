З'явилося відео, як у Житомирі активісти не пропустили "хресну ходу" УПЦ МП

Відеозапис на своєму YouTube-каналі опублікував ТСН.

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"Спочатку люди просили чиновників домогтися цього через суд. Але там рішення про зміну маршруту ухвалити не встигли. Люди з хоругвами уже стояли під Житомиром. Тоді активісти заблокували їм шлях", - йдеться в опису до відео.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях стартувала «хресна хода за мир», організована Українською православною церквою Московського патріархату. Учасники ходи наприкінці липня планують прибути до Києва.

11 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав правоохоронні органи не допустити провокацій у Києві з боку деяких учасників «хресної ходи».