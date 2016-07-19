В Одесі водій іномарки протаранив мотоцикл і дві машини: госпіталізовано 5 осіб

В Одесі сьогодні вранці в центрі міста водій іномарки протаранив мотоцикл і два автомобілі і намагався втекти, госпіталізовано п‘ятеро осіб.

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Як повідомила УНІАН прес-секретар Патрульної поліції Одеси Алла Марченко, аварія сталася на проспекті Шевченка біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації.

«За попередніми даними, автомобіль Nissan рухався по проспекту Шевченка з боку Одеського політехнічного університету. Водій, 1994 року народження, здійснив виїзд на перехрестя, рухаючись на червоний сигнал світлофора... При цьому сильно вдарив мотоцикл і протаранив дві машини Toyota», - розповіла Марченко.

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Серед госпіталізованих – пасажири і водії мотоцикла і Toyota.

Марченко додала, що, зі слів очевидців, винуватець ДТП намагався втекти, але інші водії, які стали свідками НП, заблокували Nissan своїми автомобілями. У винуватця аварії водійських прав при собі не виявилося.

У даний час на місці події працює слідчий.

За деякими даними, серед постраждалих – дружина народного артиста України, учасника комік-трупи «Маски» Бориса Барського, яка перебувала в одній з Toyota.