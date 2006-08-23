На місце падіння Ту-154 прибула урядова комісія з Росії

До Донецької області, на місце падіння літака Ту-154 прибули урядова комісія та рятувальні підрозділи Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, силами МНС України на місці катастрофи розгорнуто містечко життєзабезпечення, пункт збору та зберігання тіл загиблих, організовано освітлення території. Місце катастрофи взято під охорону підрозділами МВС України, органами прокуратури проводиться оперативно-слідча діяльність.

Всього до ліквідації наслідків катастрофи залучено 334 особи та 59 од. техніки, в тому числі від МНС України - 166 осіб та 42 од. техніки.

Створено штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, який очолює начальник Головного управління МНС України в Донецькій області Леонід КАСТОРСЬКИЙ. З 20.30 на місці події працює міністр транспорту та зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

МЗС України встановлено постійний контакт з відповідними службами Російської Федерації щодо з`ясування громадянства пасажирів літака.

Роботи з вилучення та ідентифікації тіл загиблих розпочнуться після прибуття рятувальників та слідчих органів Російської Федерації. З цією метою о 1.10 23 серпня до м. Донецька прибула спеціальна державна комісія Російської Федерації на чолі з міністром транспорту Росії Ігорем ЛЕВІТІНИМ, пізніше на місце події прибули два рятувальні підрозділи МНС Росії у складі 161 особи та 20 одиниць техніки.

Загальну координацію дій на місці події здійснює міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154 "Пулковських авіаліній", що слідував за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, 22 серпня зазнав катастрофи близько 14:33 за 45 км на північ від Донецька у важкодоступному районі. За кілька хвилин до катастрофи літак чотири рази подав сигнал SOS.

Всього рейсом Анапа-Петербург летіли 159 пасажирів і 10 і членів екіпажу. Всі вони загинули.