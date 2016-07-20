Незалежна медіа-профспілка прокоментувала вбивство Шеремета

Про це йдеться у переданій заяві Незалежної медіа-профспілки України (НМПУ).

«Сьогодні українські журналісти опинилися в іншій реальності. Убивство журналіста Павла Шеремети засвідчило – смертельна небезпека очікує на журналістів не лише в зоні бойових дій, але і під їх будинками, від цілеспрямованих терористичних та кілерських атак», - зазначається у документі.

У Незалежній медіа-профспілці наголосили, що завданням правоохоронних органів та влади є забезпечення швидкого й ефективного розслідування злочину для з’ясування не лише безпосередніх виконавців, але і замовників убивства.

«Завдання суспільства – переосмислити роль журналістики у громадянському розвитку, визнати, що без вільної журналістики немає вільного суспільства», - додали у НМПУ.

На переконання членів організації, журналісти мають об’єднатися для відстоювання свого права на професію та безпеку.

Читайте такожУсі подробиці вбивства Шеремета: версії, свідчення очевидців й реакція суспільства (фото, відео)

Також в НМПУ нагадали, що до трагічної новини про вбивство Шеремета чи не щодня в Україні фіксувалися факти нападів на журналістів, перешкоджання їхній професійній діяльності, підпалів авто.

При цьому у профспілці зазначили, що неналежний рівень реакції влади з розслідування подібних злочинів та невисокий рівень уваги суспільства на межі з байдужістю є одними з чинників повторення злочинних посягань.

НМПУ висловило глибокі співчуття колективу «Української правди», рідним і близьким Шеремета.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Журналіст останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".