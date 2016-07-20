Рятувальники Тернополя отримали спецавтомобіль з пожежною автодрабиною

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, ключі від автомобіля, обладнаного на шасі RENAULT Midliner M200, рятувальникам вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він зазначив, що раніше даний автомобіль, який донедавна використовували французькі вогнеборці, був переданий для Тернополя в рамках гуманітарної програми.

Начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей відзначив, що на даний час обласні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій мають на озброєнні лише автодрабини висотою підйому 30 м, які були випущені ще в радянські часи на базі автомобілів ЗІЛ-131.

«Тому отримання автодрабини на шасі RENAULT є доволі важливою подією для пожежно-рятувальної служби Тернопільщини. Адже характеристики даного авто, яке є більш досконалим технічно, значно перевищують можливості автодрабин старого взірця. І хоч цей автомобіль не новий – він технічно-справний та добре збережений, а на його спідометрі всього лише 47 тис. км, що для такої техніки зовсім небагато», – сказав Маслей.

Принагідно він подякував за сприяння голові Тернопільської ОДА, директору Міжнародного центру з впровадження програм Юнеско у Тернопільській області Віталію Семенюку та президенту франко-української асоціації «Лорейн-Україна» Миколі Дяченку, завдяки яким вдалося отримати даний автомобіль.