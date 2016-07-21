У Харкові за ранок два трамваї зійшли з рейок (фото)

14:12, 21 липня 2016
Суспільство
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У Харкові вранці 21 липня два трамвайних вагони зійшли з рейок.

/ 057.ua

Як передає 057.ua, зокрема, вагон 3074 20-го маршруту зійшов з колії в районі Південного вокзалу.

Утворилася трамвайна пробка. На місце приїхали ремонтники, щоб зняти пошкоджений вагон з дороги і звільнити рейки.

Другий випадок стався неподалік від станції метро "Імені Олександра Масельського" в районі промзони.

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У зчіпки 733+684 маршруту №23 "повело" задній вагон і він вилетів з колії. У вагона вивернуло колісну пару.

На місце виїхала ремонтна група.

Постраждалих в обох випадках немає.

/ 057.ua

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