У Харкові за ранок два трамваї зійшли з рейок (фото)

Як передає 057.ua, зокрема, вагон 3074 20-го маршруту зійшов з колії в районі Південного вокзалу.

Утворилася трамвайна пробка. На місце приїхали ремонтники, щоб зняти пошкоджений вагон з дороги і звільнити рейки.

Другий випадок стався неподалік від станції метро "Імені Олександра Масельського" в районі промзони.

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У зчіпки 733+684 маршруту №23 "повело" задній вагон і він вилетів з колії. У вагона вивернуло колісну пару.

На місце виїхала ремонтна група.

Постраждалих в обох випадках немає.