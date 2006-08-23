Від імені телеканалу СТБ в регіонах діють шахраї

Телеканал СТБ заявляє, що з різних регіонів України надходять тривожні сигнали про спроби дрібного шахрайства за участю групи осіб, котрі стверджують, що нібито вони діють від імені телеканалу СТБ і виступають як організатори доброчинних акцій у зв`язку з 10-річчям телеканалу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі СТБ.

Телеканал попереджує, що не має ніякого відношення до цих випадків, а інформація про будь-які доброчинні акції СТБ в обов`язковому порядку анонсується в ефірі телеканалу та розміщається на інтернет-сайті www.stb.ua. Крім того, свій 10-річний ювілей телеканал СТБ святкуватиме 2 червня 2007 року.

Телеканал просить громадськість інформувати про будь-які подібні випадки за телефоном (044) 501-98-99 або на електронну адресу info@stb.ua.