На Львівщині до 925-річчя Дрогобича випустять ювілейну монету та поштову марку

Про це повідомляє ZIK з посиланням на прес-службу міськвиконкому.

Зазначається, що з нагоди цієї дати буде випущено ювілейну монету та поштову марку. Заходи будуть проводитися кілька днів. Передбачається проведення спортивних змагань та марафонів, молодіжних виступів, виставок, конкурсів та інших атракцій. Урочистості та святковий концерт відбудуться 21 вересня.

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Оскільки історія Дрогобича тісно пов’язана з видобуванням солі, то цього року вперше планується масово популяризувати вироби та страви зі солі. Однією з таких візитівок міста є кава з щіпкою солі.

На святкування 925-ї річниці очікується приїзд перших осіб держави та іноземних делегацій.

Нагадаємо, недавно Верховною Радою України було прийнято рішення про внесення відзначення 925-річчя Дрогобича до переліку пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2016/07/21/do_925richchya_drogobycha_vypustyat_yuvileynu_monetu_ta_poshtovu_marku_718547