На Донеччині місцеві жителі протестували через відсутність води (фото)

Про це повідомив регіональний координатор "Сильні громади Донеччини" Павло Островський, інформує "Українська правда".

"У Дружківці близько 500 городян вийшли на акцію протесту проти літніх відключень води. Городян обурює, що в Дружківці воду відключають в денний час, а подають вранці і ввечері, з перебоями, в той час як в сусідніх містах вода подається цілодобово", - зазначив він.

Крім того, мітингувальники вимагали передати Дружківську ділянку водоканалу обласного комунального підприємства "Вода Донбасу" на баланс міста, а директора водоканалу Олексія Долбещенкова відправити у відставку через незадовільні результати роботи і конфлікт інтересів між службовим становищем і сімейним бізнесом.

Як повідомив Островський, дружина Олексія Долбещенкова Ірина має бізнес з продажу очищеної води, тому в періоди відключень водопостачання кількість замовлень збільшується.

Також приводом для невдоволення місцевих жителів стала ініціатива підвищити тариф на водопостачання на 50%, до 27,60 грн.

До мітингувальників вийшов заступник міського голови Руслан Верещагін та в.о. директора водоканалу Сергій Каушан.

За словами Верещагіна, "Вода Донбасу" справляється зі своїми обов'язками в повному обсязі. Хоча ще нещодавно виконком, до складу якого входить Верещагін, визнав роботу Дружківського водоканалу незадовільною.

Каушан запевнив, що він робить все можливе, щоб забезпечити подачу води хоча б на повний світловий день.

"На мітингу була одноголосно підтримана резолюція, яка зачіпає вищевказані проблеми. Свої підписи під цим зверненням під час акції поставили 373 людини", - сказав Островський.

Також організатори мітингу планують зібрати кілька тисяч підписів і передати звернення голові ДонОДА, директору КП "Вода Донбасу", міському голові та прокурору області.