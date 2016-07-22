Екс-главу Запорізької облради, який розганяв Майдан, нагородили нагрудним знаком (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав командир військової частини "Сармат" Вадим Музюкін.

Читайте такожГолову Запорізької облради засудили до 5 років в'язниці за силовий розгін Євромайдану

Межейко тримав знак "за вагомий внесок у справу розбудови й розвитку Збройних Сил України, зміцнення співробітництва у військовій сфері життєдіяльності ЗСУ, всебічну підтримку підрозділів ЗСУ, які беруть участь в антитерористичній операції в східних областях України та підтримку підрозділів ЗСУ, розташованих безпосередньо у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році голову Запорізької обласної ради Віктора Межейка суд визнав винним в організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством і розгоном Євромайдану 26 січня 2014 року на площі перед будівлею облдержадміністрації.