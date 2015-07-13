Голову Запорізької облради засудили до 5 років в'язниці за силовий розгін Євромайдану

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

«13 липня суд визнав голову Запорізької облради винним і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки та позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки», - повідомляє відомство.

У прокуратурі нагадали, що у вересні 2014 року в Кіровограді почався судовий процес з обвинувачення голови Запорізької облради і екс-губернатора області за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294 КК України (організація масових заворушень за попередньою змовою групою осіб).

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Звинувачення проти екс-губернатора Запорізької області було закрито у зв'язку з його смертю. Другому чиновнику державний обвинувач - перший заступник прокурора області Тарас Дяченко просив призначити покарання у вигляді 7 років позбавлення волі й позбавити на 3 роки права обіймати певні посади. Під час судових дебатів голова облради винним себе не визнав і не розкаявся.

"Під час досудового слідства було зібрано достатньо доказів вини голови обласної ради. Ми вважаємо, що за свої дії чиновник повинен отримати реальне покарання, тому відстоюватимемо свою позицію в апеляційній і за необхідності в касаційній інстанціях", - зазначив прокурор області Олександр Шацький.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2014 року на площі перед будівлею Запорізької облдержадміністрації на традиційний недільний Майдан зібралося понад 3 тисячі осіб: учасники акції вимагали люстрації центральної влади, а також відставки запорізького губернатора Олександра Пеклушенка, мера Запоріжжя Олександра Сіна і чиновників, які, на їхню думку, пов'язані корупційними схемами з так званим «смотрящим по Запорізькому регіону» Євгеном Анісімовим.

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Губернатор вийшов до протестувалиників і заявив, що свою посаду він не залишить і з ПР не вийде. Учасники акції спробували проникнути до будівлі ЗОДА, однак і будівлі їм на голови полетіли пакети, які вибухали, у відповідь із натовпу полетіло каміння. Міліція відтіснила учасників запорізького майдану від будівлі. 12 людей отримали легкі поранення, що не потребували госпіталізації.

Ввечері на площі з'явилися співробітники міліції, за спинами яких, за словами учасників майдану, йшли люди спортивної статури в цивільному одязі з палицями. Учасників майдану (всього 350 осіб) витіснили з площі. Багатьох, у тому числі й журналістів, були при цьому побито. Кількість постраждалих й досі не встановлено.