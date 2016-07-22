Після реконструкції саду Шевченка запрацює фонтан і з'являться клумби (фото)

Про це заявив перший віце-мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє Городской дозор. "Будуть нові клумби, багато квітів, обладнана автоматична система високого європейського рівня для поливу газонів і дерев. Люди зможуть відпочивати біля гарного озера. Стане більше освітлення, ми встановимо нові красиві світильники, розроблені з урахуванням ландшафтного дизайну саду", - розповів Терехов.

За його інформацією, територія буде повністю облаштована - в саду побудують систему зливової каналізації, якої раніше тут не було, постелять новий асфальт на алеях і доріжках, знесуть незаконні кіоски та недобудови, створять озеро, оновлять міст, а також встановлять нові лави та ліхтарі. Крім цього, в рамках реконструкції планують відремонтувати фонтан "Каскад".

"На час робіт сад не буде закритий для харків'ян, реконструкція буде проходити поетапно. Скоро сад Шевченка набуде нового вигляду, щоб люди могли насолоджуватися відпочинком в місці, якому понад 200 років", - додав перший віце-мер.

Як повідомлялося, в цьому році починається комплексна реконструкція саду ім. Шевченко і зоопарку. Безпосередньо на роботи в саду з бюджету міста виділяється 10,23 млн грн, ще 12,6 млн грн надійде у вигляді субвенції з державного бюджету. 20 липня навколо саду почали встановлювати огорожу.