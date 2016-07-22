В Одесі спростили реєстрацію місця проживання новонароджених.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, цього тижня департамент надання адмінпослуг Одеської міської ради та Одеський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Головного територіального управління юстиції в області запровадили новий сервіс для одеситів.

Зокрема, тепер батьки новонароджених можуть реєструвати місце проживання своєї дитини одночасно з реєстрацією самого новонародженого (при отриманні свідоцтва про народження).

Як пояснила директор департаменту надання адміністративних послуг Євгенія Абрамова, батьки у будь-якому разі реєструють дитину, отримують свідоцтво про народження, і того ж дня, прийшовши до РАЦС, вони можуть подати заяву на реєстрацію місця проживання дитини».

«Це зручно для батьків. Забрати довідку про реєстрацію вони можуть як у Центрі адмінпослуг, так і замовити її доставку поштою, вказавши адресу доставки в заяві», - наголосила Абрамова.