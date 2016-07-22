У Дніпрі створюють туристичні маршрути слідами скіфів

У Дніпрі розробляють туристичні маршрути з акцентом на пам'ятках стародавніх скіфів, колись жили на цих землях, а саме до їх курганів та майданчиків. Про це розповів глава департаменту економічного розвитку ОДА Алла Кефелі, передає 056.ua.

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Ще два роки тому влада області підписала резолюцію про розвиток міжкультурного співробітництва в питаннях скіфів з Азербайджаном.

"В області активно розвивається "зелений туризм". Можна доторкнутися до національних традицій у садибах і этнохуторах під час екскурсій. Зараз же ми плануємо оновити туристичні маршрути, і жителі області зможуть ознайомитися з давніми курганами і майданчиками. Ці археологічні пам'ятки практично у кожному куточку регіону", - зазначила Алла Кефелі.

Для реалізації проекту "Скіфський шлях", який був майже забутий, зараз влада Дніпропетровщини залучила археологів, істориків та волонтерів.