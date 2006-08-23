До Сухої Балки поїхав Черномирдін

Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН відбув у Донецьк для участі в роботі комісій з розслідування причин катастрофи російського літака Ту-154.

Як передає «Газета.Ru», про це повідомили в посольстві Росії в Україні.

Як повідомлялося раніше, українську комісію очолює міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, російську - міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН.

Лайнер Ту-154, що летів за маршрутом Анапа – Санкт-Петербург, розбився вдень 22 серпня у важкодоступній місцевості поряд з селищем Суха Балка за 45 км від Донецьку. На його борту перебувало 160 пасажирів і десять членів екіпажу. Всі вони загинули.