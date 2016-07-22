"Це не офіцер, це – зрадник": Полторак прокоментував затримання заступника командира 53-ї бригади за торгівлю боєприпасами

"Вчинок заступника командира 53-ї окремої механізованої бригади, затриманого сьогодні при спробі нажитися на продажі озброєння та боєприпасів, повинен бути вчасно та об’єктивно розслідуваний", - написав Полторак на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він "особисто максимально сприятиме" розслідуванню.

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"Вважаю, що це не офіцер, це – зрадник!", - підкреслив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, слідчі затримали заступника командира 53 окремої механізованої бригади Збройних сил України за продаж проросійським бойовикам боєприпасів.

Встановлено, що цей військовий, "упродовж червня-липня 2016 року з метою особистого збагачення збув цивільній особі понад 5 тис. одиниць бойових припасів (патрони калібру 7,62 мм та 5,45 мм, гранати РГД-5), за що отримав 66 800 грн".