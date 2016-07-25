Дмитро Комаров розповів про українські Мальдіви

«Участь у проекті стала дуже важливою подією в моєму житті, оскільки він дозволив подивитися на рідні місця з іншого ракурсу, – каже Дмитро Комаров. – Я буваю в найнезвичайніших точках планети, а виявляється в 30 кілометрах від Києва можна побачити дивовижні місця, які вражають своєю красою».

Крім того, мандрівник назвав свої найулюбленіші туристичні куточки України. Так, за версією Дмитра Комарова, найекстремальнішим місцем країни є Карпати, найдушевнішим– Буцький каньйон, а ось найромантичнішим – Джарилгач – острів-коса неподалік від Скадовська.

«Джарилгач можна сміливо назвати українськими Мальдівами. Правда Мальдівами для тих, хто не боїться жити без благ цивілізації, не в 5-зірковому готелі, – розповів Дмитро Комаров. – Близько 10 років тому ми з друзями їздили туди – на катері добиралися на Джарилгач зі Скадовська і розбивали там намети. Це місце є ідеальним для пірнання з трубкою, а також для занять кайтингом. А ще там знаходиться заповідник – Джарилгацький природний парк. Там запросто можна зустріти диких тварин, наприклад, козулей».

Мандрівник також зазначив, що мріє побачити, як виглядають з висоти пташиного польоту гірськолижні курорти Драгобрат, Пилипець та Гемба, куди він неодноразово ходив у походи, а також Південний Буг, де свого часу він сплавлявся на каяках та байдарках.

Нагадаємо, «Моя країна. Прекрасна і незалежна» – партнерський проект «Першої приватної броварні» та каналу «1+1», в якому показані урбаністичні та природні пейзажі України, зняті з висоти 500 метрів в різні пори року. Часто це місця, зазвичай недоступні для людських очей. Телеглядачі дізнаються маловідомі факти про Україну, про природні багатства, індустріальну спадщину і про людей, які живуть в країні. Відеосюжети транслюватимуться протягом року і завершаться до 25-ї річниці незалежності України. Також до цього часу можна буде побачити результати спільної діяльності українців, «Першої приватної броварні» і каналу «1+1» – масштабну тревел-карту країни.

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