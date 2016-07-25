Як ви ставитеся до феноменальної популярності гри Pokemon Go? – опитування УНІАН

УНІАН пропонує своїм читачам висловитися щодо їх ставлення до цієї гри.

Як повідомляв УНІАН, Pokemon Go - безкоштовний додаток, заснований на технології "доповненої реальності" - цифровий і реальний світи з'єднуються, оскільки картинка, що відображається на екрані смартфона, проектується на локації реального світу.

Одна з головних цілей гри - зловити покемона (Pocket Monster - "кишеньковий монстр") - змусила вийти на вулиці, парки, пляжі багатьох людей, повністю поглинених цим процесом.