Як ви ставитеся до феноменальної популярності гри Pokemon Go? – опитування УНІАН
13:06, 25 липня 2016Суспільство
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Останні кілька тижнів у світі набуває феноменальної популярності інтерактивна гра Pokemon Go. До України вона вже теж дісталася.
Фото УНІАН
УНІАН пропонує своїм читачам висловитися щодо їх ставлення до цієї гри.
Як повідомляв УНІАН, Pokemon Go - безкоштовний додаток, заснований на технології "доповненої реальності" - цифровий і реальний світи з'єднуються, оскільки картинка, що відображається на екрані смартфона, проектується на локації реального світу.
Одна з головних цілей гри - зловити покемона (Pocket Monster - "кишеньковий монстр") - змусила вийти на вулиці, парки, пляжі багатьох людей, повністю поглинених цим процесом.
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