У Києві судитимуть двох колишніх прокурорів, які одержали 150 тисяч доларів хабара

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Генеральною інспекцією внутрішніх розслідувань та безпеки завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-заступника прокурора Подільського району Києва, який за пособництва колишнього керівника цієї ж прокуратури вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 150 тис. доларів США.

Саме в таку суму вказані особи оцінили свої послуги за непритягнення до кримінальної відповідальності рідного брата заявника та закриття кримінального провадження.

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Всупереч намаганням сторони захисту затягнути досудове розслідування, прокурором у кримінальному провадженні обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, восени 2015 року правоохоронці затримали на той час заступника прокурора Подільського району Києва Олексія Білого та колишнього прокурора цього району Сергія Нечипоренка, які вимагали та одержали хабар в розмірі 150 тис. дол.

За даними ГПУ, кошти вони отримали від підозрюваного в оборудках з комунальним майном Подільського району.