З початку року контракти на службу у ЗСУ підписали майже 41 тисячі військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай.

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"Громадяни України продовжують укладати контракти на військову службу у Збройних силах України. З початку року контракти з військом підписали 40,8 тисячі військовослужбовців, із яких близько 4,5 тисячі – офіцери", - сказав він.

Речник додав, що, згідно з оцінками регіональних центрів зайнятості, на даний час військова служба за контрактом продовжує бути однією з найбільш конкурентоспроможних професій на ринку праці в Україні.