Вінницька влада доручила активізувати роботу із залучення громадян на військову службу за контрактом

Про співпрацю, що здійснюється на виконання цих завдань між Вінницьким обласним центром зайнятості та військовим комісаріатом, інформувала під час зустрічі з керівником області перший заступник директора Центру Світлана Аляб’єва, передає прес-служба Вінницької ОДА.

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«В лютому ми отримали доручення заступника Глави Адміністрації Президента України розробити спільні заходи та укласти угоди між базовими центрами зайнятості та військкоматами. Тоді ж розпочали активну роботу у цьому напрямку», - повідомила Світлана Аляб’єва.

За її словами, в низці центрів виділені робочі місця для працівників військкомату, які мають визначені години прийому та проводять відповідні співбесіди. Крім того, проводяться спільні інформаційні семінари з орієнтації на службу в Збройних Силах України, до яких вже залучено 8 тисяч осіб, 1700 з яких – учасники АТО.

«На сьогодні мотивовано до військової служби за контрактом 236 осіб, маємо підтвердження про підписання контрактів із 121 особою, 68 з яких – колишні учасники АТО», - зазначила перший заступник директора обласного Центру зайнятості.

У контексті цього питання голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій наголосив, що робота у вказаному напрямку має бути постійною. Тим паче, що система мотивації до залучення на контрактну форму військової служби досить серйозна: якщо середньомісячна заробітна плата в області коливається у межах 4 тисяч гривень, то у солдата, що проходить службу за контрактом, – у межах 7 тисяч гривень.

«Вінницька область одна з небагатьох виконала 100 % плану по шостій хвилі мобілізації. І ми сьогодні можемо говорити про те, що за усі 6 хвиль було мобілізовано майже 6,5 тисяч вінничан. Але є альтернатива - залучення найбільш підготовлених військовозобов’язаних на контрактну форму. Проведена величезна робота, і Вінницька область в цій частині демонструє високий рівень підготовки: кількість людей, які уклали контракти, по відношенню до минулого року зросла майже втричі. Разом з тим, дуже важливо належним чином підготувати військовозобов’язаних, тому що, за статистикою, від загальної кількості охочих – а вони проходять медичне обстеження, психологічні тести, фізичну підготовку – в кінцевому результаті на підписання контрактів виходять лише 40 %», - зазначив Валерій Коровій.

За його словами, це великий комплекс питань, і першочергове завдання влади, враховуючи елемент патріотизму та нові умови по зростанню рівня виплат військовослужбовцям України, - забезпечити підготовку найбільш якісної категорії військовослужбовців. Тож до цієї роботи долучаються сьогодні і підрозділи районних військкоматів, і центри зайнятості, і наявні інформаційні можливості та місцеві органи виконавчої влади.