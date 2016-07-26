Організатор будівельної афери "Еліта-центр" втік з-під домашнього арешту, можливо, до Росії

Про це повідомив адвокат потерпілих від цієї афери Артем Середа, передає "Українська правда".

Він висловив підозру, що Волконський, який є громадянином Росії, протягом останнього часу відновлював російський паспорт і, скориставшись ним, виїхав до Росії.

Середа додав, що на судових засіданнях Волконський просив суд замінити цілодобовий арешт на нічний, оскільки він хотів відновити російський паспорт. Суд у цьому проханні відмовив, однак адвокат допустив, що Волконський міг заїжджати у російське посольство по дорозі з судових засідань.

Він також додав, що відсутність афериста поліція виявила після того, як він не з'явився на чергове судове засідання. У квартирі, де він відбував домашній арешт, був знайдений знятий браслет стеження.

Середа додав, що у Волконського на втечу було близько двох тижнів часу – з моменту останнього судового засідання, на якому він був присутній.

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Раніше суд відпустив Волконського з-за ґрат за "законом Савченко" – він відсидів у СІЗО 7,5 з 15 років. Через це Волконського не можуть більше посадити до в'язниці, зауважив адвокат.

У Генеральній прокуратурі "Українській правді" підтвердили втечу афериста. Там також додали, що Подільський райсуд оголосив його у розшук за поданням прокуратури 21 липня. Наступне судове засідання у його справі призначене на 21 серпня.

За даними правоохоронців, від афери "Еліта-центру" постраждали 1693 особи, у яких загалом виманили понад 383 млн гривень на будівництво житла, яке так і не побудували.

У середині квітня суд випустив Волконського з в'язниці за "законом Савченко", який передбачає врахування одного дня перебування у СІЗО як двох у в'язниці.

Суд призначив йому заставу у розмірі 384 млн гривень, однак, за даними ЗМІ, він ці кошти так і не виплатив, через що суд призначив йому цілодобовий домашній арешт.