Розстріл активістів Майдану: експерти пояснили різницю в експертизах куль у справі екс-"беркутівців"

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в ході засідання Святошинського районного суду Києва були допитані експерти-балісти двох науково-експертних установ, які проводили експертизу куль в рамках досудового розслідування цієї справи.

Експерти пояснили, чому в результаті експертизи куль, проведеної у січні 2015 року, не знайшли відповідності цих куль зброї, що була закріплена за спецротою “Беркуту”, а експертиза, проведена у грудні того ж року, таку відповідність виявила.

Експерти розповіли, що перша експертиза здійснювалася шляхом порівняння фотографій куль після контрольного їхнього відстрілу у 2012 році з кулями, вилученими на місці злочину. А оскільки автоматизована система АІС працює в 2D форматі, то порівнює лише пласкі зображення, не враховуючи фактуру досліджуваного матеріалу. Тому експертами було прийнято рішення, в результаті звернення слідчих органів, щодо проведення ще однієї експертизи - дослідження куль в ручному режимі класичним способом шляхом вивчення куль експертами під мікроскопом. І саме ця методика, яка, за словами експертів, є більш досконалою, виявила збіги між зброєю та кулями.

Читайте такожСлідство ідентифікувало зброю, що належала "беркутівцям", які розстрілювали людей на Майдані

Як повідомляв УНІАН, 21 червня прокурори у справі екс-”беркутівців” оприлюднили у Святошинському райсуді результати експертизи, згідно з якими два із 12 ідентифікованих автоматів належали екс-”беркутівцям” Олександру Зінченку та Павлу Аброськіну, із них 20 лютого 2014 року було вбито трьох учасників Євромайдану і двох поранено.

Своєю чергою адвокати колишніх «беркутівців» звернулися до суду з вимогою визнати неналежними балістичні експертизи куль. Адвокати вказували на розбіжність даних експертиз щодо одних і тих самих куль, а також щодо неналежного опломбування куль експертами.

Своєю чергою сторона обвинувачення запропонувала заслухати експертів у залі суду, щоб вони пояснили свою позицію стосовно тих зауважень та заперечень, які має захист до висновків експертів.

23 червня адвокати п’ятьох екс-«беркутівців» звинуватили експертів у фальсифікації балістичних експертиз.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.