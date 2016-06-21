Адвокати "беркутівців" просили суд визнати балістичні експертизи неналежними

Як передає кореспондент УНІАН, захист заявив декілька клопотань щодо визнання неналежними експертиз куль, знайдених в тілах убитих та поранених на Майдані.

Адвокати вказували на розбіжність даних експертиз щодо одних і тих самих предметів (куль), а також щодо неналежного опломбування куль експертами.

В свою чергу сторона обвинувачення запропонувала заслухати експертів у залі суду, щоб вони пояснили свою позицію стосовно тих зауважень та заперечень, які має захист до висновків експертів.

Суд вирішив залишити без розгляду клопотання адвокатів, а стосовно пропозиції прокурорів вирішив, що допит експертів на даному етапі є передчасним, і що їх буде допитано в майбутньому.

Також адвокати заявили клопотання про доступ до фотоматеріалів експертизи куль, а також до самих куль. Проти цього виступили прокурори. Вони зазначили, що зараз такий доступ неможливий, оскільки експертизи ще тривають в рамках інших кримінальних справ, а також додали, що їм не відома мотивація захисту - для чого саме їм потрібен тимчасовий доступ до даних доказів. Обвинувачення попросило час на детальне ознайомлення з цим клопотанням адвокатів.

Після цього було оголошено перерву у судовому засіданні до 11.30 23 червня.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.