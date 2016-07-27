Скандальна "хресна хода" дісталася пункту призначення - Києво-Печерської Лаври, обійшлося без інцидентів і провокацій (оновлюється)

16:00 В Києві завершилася «хресна хода» УПЦ МП від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом усі учасники заходу йшли до Лаври близько двох годин. Багато вірян наразі розмістилося просто на вулиці перед Лаврою. Деякі паломники перебувають у парку Слави.

Передбачається, що о 17:00 на площі біля Успенського собору розпочнеться всенічне бдіння.

хода дійшла до Лаври pic.twitter.com/kaTNDcEOsv — Roman Kravets (@RomanKravets) July 27, 2016

15:40 В центрі Києва відновлено рух транспорту, що був зранку перекритий через «хресну ходу» вірян УПЦ МП.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відкрито для руху автомобілів Європейську площу, Володимирський узвіз, Паркову алею, вул. Грушевського.

Знято також всі пости поліції, які працювали з металошукачами, на підході до Володимирської гірки з боку вул. Хрещатик.

15:02 «Хресна хода» вірян УПЦ МП прийшла до Києво-Печерської лаври. Там главу УПЦ МП митрополита Онуфрія зустрів намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь). Після цього вся процесія продовжила ходу безпосередньо на територію монастиря.

Трансляція - lavra.ua

14:32 Після молебню На Володимирській гірці госпіталізували двох людей. Про це повідомила "Українська правда".

"В обох – зневоднення та підвищення артеріального тиску. Їх госпіталізовано у 18 міську лікарню", – повідомив начальник відділу служби екстреної медичної допомоги Києва Павло Пермяков.

14:18 Хода вірян УПЦ МП вирушила з Європейської площі до Києво-Печерської лаври. Початок колони знаходиться зараз на початку вулиці Грушевського.

Попереду ходи їдуть декілька автобусів з правоохоронцями. Безпосередньо перед ходою йде шеренга поліцейських.

12:53 Учасники "хресної ходи" дійшли до Володимирської гірки та розпочали молебень. Очолює молебень предстоятель УПЦ МП, митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Перед початком молебну до пам'ятника Володимира принесли чудотворні ікони. У молебні беруть участь кілька тисяч вірян, серед яких є багато дітей.

Після молебну передбачається проведення «хресної ходи» з чудотворними іконами від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври, де продовжаться заходи УПЦ МП з нагоди Дня Хрещення Київської Русі-України та «1000-ліття давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон».

12:07 Станом на 11.30 на молебень на Володимирській гірці зібралося близько 4,5 тис. вірян. За попередньою інформацією, священна літургія розпочнеться о 13.00, після чого прихожани вирушать до Києво-Печерської Лаври.

12:50 На Володимирську гірку прибув предстоятель УПЦ МП блаженнійший митрополит Онуфрій. Також тут перебувають кілька депутатів від "Опозиційного блоку". Зокрема, Юрій Бойко, Вадим Новинський та Нестор Шуфрич.

12:00 До Києва з регіонів прибуло 8,7 тис. учасників "хресної ходи", організованої УПЦ МП. Про це заявила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

10:13 На Володимирській гірці вже зібралися понад 1,5 тис. учасників "хресного ходу", організованого Українською православною церквою Московського патріархату.

09:55 На Європейську площу в центрі Києва продовжують масово з'їжджатися автобуси з учасниками "хресної ходи". Наразі прибуло ще 25 автобусів, деякі двоповерхові, зокрема із Запорізької та Дніпропетровської областей.

Після прибуття віряни УПЦ МП шикуються в колони та прямують вулицею Трьохсвятительською до Володимирської гірки.

09:40 На Європейській площі у Києві вже є противники учасників "хресної ходи" УПЦ МП. Двоє чоловіків старшого віку стоять на сходах Українського дому і тримають невеликий саморобний банер з написом "П'ята колона". У одного з чоловіків в руках також прапор України.

9:10 Усі проходи і проїзди на Європейську площу в центрі Києва перекриті металевими сітками у зв'язку із "хресною ходою" УПЦ МП.

08:40 У центрі Києва на Хрещатику зі сторони Майдану Незалежності представники правоохоронних органів встановили металошукачі для перевірки паломників УПЦ МП.

Крім того, три рамки встановлено біля Михайлівської площі та чотири на Поштовій площі у напрямку Європейської площі.

08:29 До охорони правопорядку в Києві під час "хресної ходи", організованої Українською православною церквою Московського патріархату, залучили 6 тис. силовиків, передає 112 Україна.

08:03 У центрі Києва до пам'ятника Великому князю Володимиру починають прибувати паломники Української православної церкви Московського патріархату. Організатори заходу здійснюють облаштування території Володимирської гірки для проведення молебню, який повинен розпочатися о 13:00.

На Володимирській гірці навколо пам'ятника князю Володимиру встановлено огорожу. Огороджено також алею на шляху до пам‘ятника хрестителю Русі, але люди можуть вільно пересуватися алеєю.

Біля пам'ятника чергування та догляд за безпекою здійснюють люди з бейджиками, на яких написано "Оргкомітет". Крім того, на рукавах у них нашивки з надписом Міжнародна громадська організація "Козацтво Запорозьке".

На початку алеї в напрямку пам'ятника Володимиру чергує до десяти правоохоронців. Документи та особисті речі у людей ніхто не перевіряє.

На вулиці Трьохсвятительській біля парку "Володимирська гірка" чергує до 50 правоохоронців. Металеві огорожі встановлені і перед самим парком.

7:34 Службовці Національної гвардії України та Національної поліції перекрили центральні вулиці Києва у зв'язку з проведенням "хресної ходи" УПЦ МП.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 6-ї години ранку представники правоохоронних органів почали встановлювати металеві огородження на проїжджій частині та на тротуарі біля Майдану Незалежності навпроти будівлі Київської міської ради профспілок на Хрещатику.

Вздовж огородження постійно чергує близько 40 нацгвардійців у бронежилетах. У руках вони тримають захисні шоломи.

Окрім того, на Майдані Незалежності та по усьому периметру Європейської площі чергує велика кількість поліцейських.

Також рух перекрито для громадського і приватного транспорту в напрямку Європейської площі біля Поштової площі.

Рух транспорту перекрито на Парковій алеї та на вулиці Михайла Грушевського. Скрізь встановлено огородження. Там також чергують правоохоронці.

Велика кількість представників силових структур перебуває вздовж Володимирської гірки.

На вулиці Хрещатик біля готелю "Хрещатик" та сусідніх ресторанів припарковано 5 автобусів, які привезли правоохоронців.

Станом на 7:00 колони паломників УПЦ МП зі сходу та заходу країни, які за задумом організаторів "хресної ходи" повинні були зустрітися о 6:00 у центрі столиці, тільки почали прибувати на Європейську площу. Зокрема, їх підвозять автобусами. Автобуси прибувають зі сторони Подолу. На Європейську площу прибуло щонайменше 20 автобусів. Частина автобусів вишикувалася вздовж Володимирської гірки біля Національної філармонії. Автобуси мають номери східних областей України та таблички "Дніпро".

07:20 Як повідомили у КМДА, центр Києва перекриють для всіх видів транспорту через "хресну ходу".

Так, сьогодні з 06:00 до 17:00 буде перекрито рух на вул. Трьохсвятительській (від Михайлівської до Європейської площі), на Хрещатику (від вул. Михайлівської до Європейської площі), на Володимирському узвозі (від Європейської до Поштової площі), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського) і на Грушевського (від вул. Шовковичної до Європейської площі).

Також з 13:00 до 20:00 на вихід закриють станцію метро "Арсенальна". Крім того, буде змінено маршрути міського транспорту.

За необхідності рух транспорту з 06:00 до 13:00 перекриють і на маршруті транспортування паломників: вул. Вербицького та Декабристів, проспекті Бажана, Південному мосту, Дніпровському узвозі, алеї Героїв Крут, площі Слави, вул. Мазепи, вул. Чорнобильській, бульварі Шевченка, вул. Володимирській, пров. Володимирському і Михайлівській площі.

26 липня

23:15 Обидві колони хресної ходи, організованою Українською православною церквою Московського патріархату прибули до Києва: колона із заходу України прийшла до столиці пішки, зі сходу - була доставлена ​​на автобусах.

Як повідомляє "Громадське", частину учасників ходи привезли до храму святого Миколи Чудотворця (церква Миколи Притиска) на Подолі.

Зазначається, що наразі організатори шукають можливість розміщення інших учасників хресного ходу, оскільки для всіх не вистачає місця.

21:55 Частина учасників "хресної ходи", організованого Московським патріархатом, дісталася Києва, передає ТСН.

Віряни УПЦ МП на 6-8 автобусах приїхали до Фролівського монастиря на Подолі. За оцінками ТСН, тут не менше 150 учасників "ходи".

Частину з цих людей годують вечерею, частину розселяють, частина чекає на території монастиря.

18:29 Проходження учасників "хресної ходи" УПЦ МП Києвом не буде. Про це начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко заявив під час брифінгу.

"Пішої ходи, яка планувалася спочатку по Києву, - її не буде", - сказав Крищенко.

Він зазначив, що мерія Києва виділила автобуси, які завезуть з території Київської області на Володимирську гірку завтра вранці всіх учасників цієї "ходи".

18:06 На Житомирській трасі, біля зупинки "Сосновий бір" зібралися люди, які виступають проти проведення "хресної ходи" Української православної церкви Московського патріархату.

Там перебуває близько 50 чоловіків та жінок, більшість з яких одягнуті у камуфляжну форму. Також вони розмістили транспаранти з гаслами: "Україна без Московського патріархату", "Геть московських попів!" та "Онуфрій! Чемодан, вокзал, Расєя!".

Крім того, біля зупинки встановлено державні прапори України та прапори з символікою ОУН.

Деякі чоловіки сидять на даху зупинки, а також на монументі з написом "Київ".

Неподалік від супротивників "ходи" розмістилася значна кількість правоохоронців. Вони перебувають ближче до того місця, звідки в бік Києва прямують учасники "хресної ходи".

16:56 До "хресної ходи" Української православної церкви Московського патріархату на Житомирській трасі, в районі села Гореничі, приєдналася ще одна група вірян. У її складі - близько 50 осіб, серед яких священики, чоловіки та жінки з дітьми.

Всі вони очікували на основну колону "ходи" біля траси. Зустрічаючи колону, віряни стали на коліна, схиливши голови.

16:10 "Хресна хода" УПЦ МП вийшла з повороту на село Дмитрівка, з оточення поліції, на Житомирську трасу. Їх супроводжують автомобілі з правоохоронцями. Рух колони відбувається без ускладнень.

Рух транспорту на трасі в обидві сторони не відбувається.

15:37 Учасники “хресної ходи” УПЦ МП розташувалися на повороті на село Дмитрівка з Житомирської траси. Вони вишикувалися в колону і намагаються знову вийти на Житомирську трасу з бокового проїзду, який веде до села Дмитрівка.

За словами народного депутата, радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вірянам ще не дозволяли продовжувати ходу, яку було призупинено у зв'язку із виявленням на трасі вибухонебезпечних пристроїв.

15:07 Радник глави МВС Шкіряк розповів про знайдену на шляху "хресної ходи" УПЦ МП гранату.

"Що стосується закладки вибухівки, єдине, що я можу сказати, що граната, яка була виявлена на шляху пересування так званого хресного ходу, могла вбити не одну людину. Тому я думаю, що наслідки були б досить трагічними, якби, не дай Господь, ми б швидко не спрацювали і оперативно не відреагували на цю позаштатну ситуацію", - наголосив Шкіряк.

15:03 В Одесі активісти місцевого Автомайдану заявляють про намір блокувати автобуси з учасниками так званої "хресної ходи" Української православної церкви Московського патріархату, які готуються до виїзду в Київ.

13:53 Вранці 25 липня активісти зібралися на в'їзді до Борисполя, щоб не пропустити учасників "хресної ходи" Української православної церкви Московського патріархату.

Вони висунули умови: учасники "хресної ходи" можуть потрапити до Борисполя тільки на автобусах, або якщо представники УПЦ МП "піддадуть анафемі Володимира Путіна і проведуть молебень на цвинтарі, де лежать військові, які загинули в зоні АТО".

12:41 Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що представники правоохоронних органів заблокували прохід «хресної ходи» Української православної церкви Московського патріархату вулицями Києва.

"Виявлені вранці муляжі мін і реальні бойові закладки з гранатами за запланованим маршрутом прямування не залишили у нас сумнівів у реальності погроз і провокацій", - написав він.

12:31 За маршрутом слідування учасників "хресної хода" Української православної церкви Московського патріархату в Київській області знайдено дві закладки бойових гранат Ф-1 та димові шашки.

11:05 27 липня у зв'язку з проведенням в Києві масових заходів з нагоди завершення "хресної ходи" у місті буде обмежено і перекрито рух на низці вулиць.

Зокрема, перекриті будуть: вулиця Грушевського - від Шовковичної до Європейської площі, Європейська площа, Володомирський спуск - від Поштової до Європейської площі, вулиця Трьохсвятительська, вулиця Хрещатик - від Майдану Незалежності до Європейської площі, вулиця Паркова дорога - від Європейської площі до алеї Героїв Крут.

10:46 Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про замінування маршруту "хресної ходи" УПЦ МП. Фахівці-вибухотехніки та представники структурних підрозділів поліції обстежують вказані анонімом місця та прилеглу територію.

"Сьогодні близько шостої години ранку до чергової частини Головного управління столичної поліції надійшло два анонімні повідомлення про те, що маршрутом хресної ходи, а саме у Святошинському районі та у напрямку міста Бориспіль, закладено вибухівку. На місце події терміново виїхали слідчо-оперативні групи управлінь поліції,спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС", - йдеться у повідомленн столичної поліції.