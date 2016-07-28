В'ятрович розповів, чому потрібно перейменувати аеропорт "Бориспіль" на честь Мазепи, а не Малевича

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Новое время".

"По-перше, це один з найбільш видатних військово-політичних діячів і меценатів в історії України, а по-друге, ім'я Мазепи є елементом західноєвропейської культури, він герой літературних творів Байрона та інших. Це якраз є прикладом інтеграції українського наративу з західноєвропейським", - сказав директор УІНП.

У той же час він зазначив, що не думає, що Мазепа сприймається "як романтичний герой".

"В епоху романтизму він став одним із символів боротьби, нехай і маловідомого народу, за свою незалежність. Що стосується Малевича, то тут слід розуміти, що для абсолютної більшості неукраїнців Малевич асоціюється з російською культурою. Поява цього імені на карті України для них скоріше буде сигналом того, що ця територія є об'єктом "руського миру", а не прагненням відвоювати Малевича для української культури", - вважає В'ятрович.

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За його словами, сучасна агресія Росії, по суті, "є спробою відновлення Радянського Союзу, тому зараз в Україні і актуалізується увага до героїв, які організовували і очолювали опір".

При цьому, на думку В'ятровича, не можна сприймати Мазепу "тільки як антиросійський символ".

"Я вважаю природним становлення української ідентичності через протистояння російській ідентичності. Це невід'ємний елемент позиціонування народу, який утверджує свою самостійність по відношенню до колишньої імперії. Але Мазепу не можна сприймати тільки як антиросійський символ. Він — сильний символ України і для західноєвропейської культури. І це ще один аргумент на користь аеропорту імені Мазепи", - додав історик.

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