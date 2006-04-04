У Києві вибухнув автомобіль

Сьогодні близько 15 годин неподалік від станції метро “Чернігівська” сталося займання в автомобілі "Таврія", який рухався по вул. Червоногвардійській у бік Ленінградської площі.

Як повідомляє Magnolia-TV.com, водій, помітивши вогонь, зупинився за 70 метрів від зупинки громадського транспорту і вибіг із машини. Власник автомобіля встиг повідомити, що автомобіль працює на газі.

Патруль "Беркута", що знаходився неподалік, викликав пожежників і оточив небезпечну ділянку дороги.

Коли на місце події прибув екіпаж 33-ї пожежної частини, автомобіль був уже повністю охоплений полум`ям. Тільки-но пожежники почали гасити вогонь, пролунав потужний вибух, внаслідок якого автомобіль буквально розірвало на частини.

Завдяки оперативним діям усіх служб ніхто з людей не постраждав.