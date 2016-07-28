Учасники хресної ходи УПЦ КП вирушили від Володимирського собору до Володимирської гірки
12:12, 28 липня 2016Суспільство
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Учасники хресної ходи Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) з нагоди Дня хрещення Русі-України вирушили з Володимирського собору до Володимирської гірки.
Планується, що до 14.30 на Володимирській гірці відслужать урочистий молебень http://hromadske.ua/
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент вже перекрито рух по правій стороні бульвару Шевченка на відрізку від вулиці Івана Франка до вулиці Володимирської, якою віряни йдуть на Володимирську гірку.
Планується, що з 13.30 до 14.30 на Володимирській гірці відслужать урочистий молебень.
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