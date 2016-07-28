Учасники хресної ходи УПЦ КП вирушили від Володимирського собору до Володимирської гірки

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент вже перекрито рух по правій стороні бульвару Шевченка на відрізку від вулиці Івана Франка до вулиці Володимирської, якою віряни йдуть на Володимирську гірку.

Планується, що з 13.30 до 14.30 на Володимирській гірці відслужать урочистий молебень.