У Дніпрі ліквідовано цех з виробництва контрафактної косметики відомих марок

У Дніпрі співробітники управління захисту економіки Нацполиции в області (УЗЕ) ліквідували нелегальний цех з виробництва косметичних засобів – шампунів, рідкого мила та масок для обличчя, підроблених під відомі бренди.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі УЗЕ, в ході обшуків 27 липня правоохоронці вилучили контрафактної продукції на 0,7 мільйона гривень.

Згідно з повідомленням, 31-річний підприємець організував нелегальне виробництво в орендованому приміщенні в приватному секторі, а в подальшому реалізовував підроблену продукцію через торгові точки міста.

Виробничі потужності цеху становили близько 2 тисячі пляшок готової продукції на місяць вартістю 0,2 мільйона гривень.

Слідчим відділом Жовтневого (Соборної) відділу Національної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри в злочині організатора нелегального бізнесу.