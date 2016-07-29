В Одесі 2 тисячі людей прийшли на зустріч із російським поетом-опозиціонером Биковим

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч пройшла ввечері 28 липня в Зеленому театрі, розташованому в Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Місць усім бажаючим не вистачило, багато хто сидів сходах, на підлозі, на бордюрах по периметру амфітеатру або стояв.

Зустріч, на яку вхід був вільним, пройшла у вигляді поетичних читань, після яких Биков відповів на запитання присутніх.

Він наголосив, що саме Росія покаже всьому світові приклад хоробрості, адекватності й духовного піднесення.

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«В дуже недалекому майбутньому Росія покаже, що асоціювати її з путінської епохою, щонайменше, недалекоглядно», - сказав Биков, зазначивши, що його прогноз заснований на знаннях історії та спілкуванні з молодими людьми.

«Спілкуюся, в основному, з молодими інтелектуалами – зі своїми студентами... Вони молоді, часто гарячі й недалекоглядні, але це мої друзі. Є кістяк 50 осіб, з якими я відводжу душу. Їхній вік у діапазоні від 19 до 29 років. Повірте мені, цих людей не нагне вже ніхто», - акцентував Биков.

Поет також відповів на запитання про те, чому значно знизилася публічність російського режисера Микити Михалкова, якого вважають другом президента РФ Володимира Путіна.

«Путін усе-таки не дурний... Путін усе-таки наділений у невеликих межах художнім смаком. І він розуміє, які шанувальники його компрометують, а які ні», - зазначив поет.

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За його словами, є люди в РФ, з якими він порвав після анексії Криму й початку бойових дій на сході України. Водночас, говорячи про різні погляди на ситуацію, додав, що йому не притаманна «кам’яна однобокість», а праві й неправі є з обох сторін.

«Мене і в Україні не все влаштовує... Я б не хотів ставати в дуже фальшиву позу гостя, який говорить, як йому все тут подобається», - сказав Биков.

Наразі він разом із російським режисером, актором Михайлом Єфремовим, робить проект «Вірші про нас». Планується, що Єфремов незабаром із цим проектом приїде в Україну.

Довідка УНІАН. Дмитро Биков народився в 1967 році в Москві, російський письменник, поет, публіцист, журналіст, літературний критик, викладач літератури, радіо- і телеведучий. Биков - автор десятків книг (романів, повістей, збірок віршів тощо). Удостоєний низки літературних премій.