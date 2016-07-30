На Хмельниччині знешкодили понад півтори тисячі боєприпасів часів Другої світової (відео)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, арсенал боєприпасів було знищено 29 липня у спеціально відведеному місці шляхом контрольованого вибуху.

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В ДСНС нагадали, що виявив небезпечні предмети місцевий житель час збирання грибів за межами міста Шепетівка.

Під час контрольного обстеження місцевості сапери ДСНС знайшли 1 тис. 667 мінометних мін калібру 51 мм та 20 підривників до артснарядів.