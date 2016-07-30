У Луганській області двоє рибалок підірвалися на розтяжці бойовиків
На даний час обох постраждалих доставлено до центральної районної лікарні, їм надано необхідну медичну допомогу.
Двоє рибалок підірвалися на встановленою бойовиками розтяжці поблизу села Лопаскино у Новоайдарському районі Луганської області, в результаті чого один з них отримав контузію, а інший – осколкові поранення.
Про це повідомляється на сторінці Луганської обласної державної адміністрації в Facebook.
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"Терористи продовжують розставляти заміновані пастки, до яких потрапляють мирні жителі Луганської області", - наводяться в повідомленні слова заступника голови облдержадміністрації Юрія Клименка.
На даний час обох постраждалих доставлено до центральної районної лікарні, їм надано необхідну медичну допомогу.
Як повідомляв УНІАН, 1 липня в районі Маріуполя українські військові підірвалися на саморобній протипіхотній міні, один з них загинув.