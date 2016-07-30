У Луганській області двоє рибалок підірвалися на розтяжці бойовиків

Двоє рибалок підірвалися на встановленою бойовиками розтяжці поблизу села Лопаскино у Новоайдарському районі Луганської області, в результаті чого один з них отримав контузію, а інший – осколкові поранення.

Про це повідомляється на сторінці Луганської обласної державної адміністрації в Facebook.

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"Терористи продовжують розставляти заміновані пастки, до яких потрапляють мирні жителі Луганської області", - наводяться в повідомленні слова заступника голови облдержадміністрації Юрія Клименка.

На даний час обох постраждалих доставлено до центральної районної лікарні, їм надано необхідну медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в районі Маріуполя українські військові підірвалися на саморобній протипіхотній міні, один з них загинув.