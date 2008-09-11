ПФТС знову припинила торги
14:04, 11 вересня 2008Суспільство
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Нижче немає куди?
Фондова біржа ПФТС припинила на годину з 12.45 торги, повідомляє сайт біржі.
Як наголошується в повідомленні, торги припинені внаслідок «зниження ціни на акції до рівня, визначеного нормативними документами ПФТС».
Як повідомляв УНІАН, фондова біржа ПФТС 5 вересня припиняла торги до кінця торгової сесії. Торги припинялися з 12.45 до 15.00, після чого вони були відновлені і знову припинені о 16.10.
Тоді торги припинили, оскільки була зафіксована ситуація «цінової нестабільності».
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