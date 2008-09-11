ПФТС знову припинила торги

Фондова біржа ПФТС припинила на годину з 12.45 торги, повідомляє сайт біржі.

Як наголошується в повідомленні, торги припинені внаслідок «зниження ціни на акції до рівня, визначеного нормативними документами ПФТС».

Як повідомляв УНІАН, фондова біржа ПФТС 5 вересня припиняла торги до кінця торгової сесії. Торги припинялися з 12.45 до 15.00, після чого вони були відновлені і знову припинені о 16.10.

Тоді торги припинили, оскільки була зафіксована ситуація «цінової нестабільності».