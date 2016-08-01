У Львівській області мінівен зіткнувся з вантажівкою: загинула одна людина (фото)

На автодорозі «Київ – Чоп» поблизу села Гаї Смоленські Бродівського району Львівської області в результаті зіткнення автомобіля з вантажівкою одна людина загинула, четверо травмовані.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Згідно з повідомленням, ДТП сталася 30 липня о 01.15.

За попередніми даними, 20-річний житель міста Броди, керуючи автомобілем «Опель Віваро», не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з вантажним автомобілем «КАМАЗ», під керуванням 55-річного мешканця Львівщини, який рухався в попутному напрямку.

У результаті ДТП на місці пригоди від отриманих травм загинув пасажир легковика, водій і троє пасажирів іномарки, жителі Київської та Львівської областей, віком 20-23 роки, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, - караються позбавленням волі на термін від трьох до восьми років).