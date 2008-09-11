Наливайченко заперечує, що СБУ перевіряє Тимошенко
23:14, 11 вересня 2008Суспільство
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Оскільки прокуратура контролює СБУ
В. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО спростовує інформацію про перевірку Службою безпеки України діяльності прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та інших працівників Кабінету міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.
«Це абсолютно не відповідає дійсності. Або прем’єр-міністр неадекватно поінформована, або просто це завідомо неправдива інформація», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Він заявив, що прокуратура наглядає за діяльністю СБУ, і жодної справи щодо керівника уряду чи інших членів Кабміну немає.
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