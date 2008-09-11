Наливайченко заперечує, що СБУ перевіряє Тимошенко

В. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО спростовує інформацію про перевірку Службою безпеки України діяльності прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та інших працівників Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Це абсолютно не відповідає дійсності. Або прем’єр-міністр неадекватно поінформована, або просто це завідомо неправдива інформація», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він заявив, що прокуратура наглядає за діяльністю СБУ, і жодної справи щодо керівника уряду чи інших членів Кабміну немає.