В Україні розпочалась вступна кампанія

Абітурієнти зможуть подавати 15 заяв за 5 спеціальностями до різних вишів.

Особливість цієї кампанії, як і попередньої, що всі документи подаються в електронному вигляді.

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За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, якщо у абітурієнтів виникнуть проблеми з електронною подачею документів, то вони можуть звернутися в центри підтримки, які є при будь-якому виші.

У 2016 році відбувається останній набір на програму підготовки молодшого спеціаліста. Крім того, Кабмін збільшив держзамовлення на прийом у виші.

Держзамовлення на прийом до вишів, що підпорядковуються Міністерству освіти і науки України, становитиме 245 тис. осіб, серед них орієнтовно 217 тис. – обсяг місць на денну форму навчання.

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Як зазначають у МОН, держзамовлення цього року було збільшено на 12,3%. Збільшення в першу чергу стосується технічних та аграрних спеціальностей, а також вищих навчальних закладів, які знаходяться під керівництвом Міноборони та МОЗ. Таким чином, за даними Міносвіти, орієнтовно 50% випускників шкіл зможуть претендувати на навчання у ВНЗ за бюджетні кошти.

Кінцевий термін подання документів – 28 липня.

За даними Міносвіти, цього року школи закінчили понад 200 тис. дітей.