На Донеччині заочно судитимуть "заступника генпрокурора ДНР"

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, під час слідства встановлено, що протягом 2005-2014 років Марія Підсушна працювала в органах прокуратури Донецької області. У вересні 2014 року, коли частину територій Донбасу окупували терористи «ДНР», та працівники прокуратури Донеччини переїхали до звільненого від бойовиків Маріуполя, вона звільнилась з посади старшого прокурора відділу захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Донецької області та перейшла на бік терористів.

З листопада 2014 року і по теперішній час обвинувачувана працює у так званій «генеральній прокуратурі ДНР» на посаді «заступника генерального прокурора».

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Екс-працівник органів прокуратури України, працюючи на терористів, віддає злочинні накази та вказівки підпорядкованим їй особам щодо організації контролю за виконанням співробітниками «генпрокуратури ДНР» незаконних наказів «генпрокурора ДНР», тим самим вчиняючи протиправні дії, які направлені на порушення конституційних прав громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Донецької області.

Оскільки під час слідства жінка на допити до слідчих на з’являлася та продовжує перебувати на тимчасово окупованій терористами території, стосовно неї було проведено спеціальне досудове розслідування.

29 липня обвинувальний акт для заочного її засудження прокуратурою скеровано до суду. Підсушна обвинувачується в участі в терористичній групі чи терористичній організації. За співпрацю з терористами їй загрожує до 15 років позбавлення волі.