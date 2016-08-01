Єдиний реєстр переселенців почав роботу в тестовому режимі - Мінсоцполітики

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінсоцполітики.

До цього, як зазначається в повідомленні, реєстр обмежувався регіональними форматами: кожен окремий орган соціального захисту адміністративно-територіальної одиниці мав свій реєстр. Працювали вони автономно, тому неможливо було уявити загальну картину про кількість переселенців, їх місцезнаходження, реальний стан виплат тощо.

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"Єдину інформаційну базу даних ВПО ми запустили поки що в тестовому режимі, - зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева. - Вона дозволяє вести електронний облік всіх внутрішньо переміщених осіб. Ми тепер можемо відстежити, якщо, скажімо, переселенець внесений в реєстр у двох управліннях. Це відразу буде видно. Це також дає можливість обміну інформацією між відповідними структурами: Державною прикордонною службою, органами Пенсійного фонду, Службою безпеки України та іншими, для того, щоб мати повну інформацію про кожному переселенце, адже під виглядом внутрішньо переміщених осіб можуть маскуватися різні "зацікавлені" особи".

За даними Міністерства соцполітики, в Україні налічується близько 1 млн 800 тис. внутрішньо переміщених осіб.

«Ця цифра не остаточна. Оприлюднити більш точні дані про кількість ВПО можна буде не раніше грудня цього року», - відзначили в прес-службі.