Будівництво підходів до Керченського мосту затягується, ЗМІ назвали причину

Передбачалося, що за будівництво підходів до мосту з боку окупованого півострова буде відповідати "влада" Криму, які призначили замовником "Кримську залізницю", передає Forbes.

Але у кінці 2015 року підприємство перейшло під відання Федерального агентства залізничного транспорту (Росзалдору), а воно не значиться держзамовником у ФЦП.

Щоб призначити конкурс на будівництво і обрати підрядника, необхідно внести зміни до програми, підтвердило Forbes джерело у Росзалдорі і представник Мінекономрозвитку. Останній повідомив, що проект змін до ФЦП спрямований до уряду 22 липня.

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Заступник керівника Росзалдору відповідати на питання Forbes відмовився і через приймальню порадив звернутися до Мінтрансу. Представники Мінтрансу і Мінфіну на запит не відповіли.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня будівництво Керченського мосту в окупований Крим припинили фінансувати, останній раз гроші російському підряднику, компанії "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга, перераховували в грудні минулого року.

Також зазначалося, що "Стройгазмонтаж" російського мільярдера Аркадія Ротенберга не може будувати міст через Керченську протоку запланованими темпами й інвестувати в закупівлю дорогого будівельного обладнання через затримки оплати виконаних робіт.