У Рівному сержанта ДСНС викрили на продажу наркотиків

Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники спецслужби задокументували 4 факти продажу старшим сержантом канабісу та психотропів. Кожна покупка коштувала клієнтам майже 2,5 тисячі гривень.

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Правоохоронці зупинили на околиці Рівного автомобіль зі зловмисником, який перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння. Під час огляду машини співробітники спецслужби, поліції та внутрішньої безпеки ДСНС виявили три пакети з канабісом загальною вагою 60 грамів, "дозу" психотропної речовини первітину та два травматичні пістолети.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для відкриття кримінального провадження за ст.307 Кримінального кодексу України.