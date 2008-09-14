В Україні відбудеться сесія Форуму Ради Європи

“За майбутнє демократії”

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1180-р від 10 вересня 2008 року затвердив план заходів з підготовки та проведення в Україні у 2009 році сесії Форуму Ради Європи “За майбутнє демократії”. Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі. Уряд зобов’язав міністерствам, інші центральні органи виконавчої влади, Київську міськдержадміністрацію забезпечити виконання плану заходів.

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