Список загиблих в авіакатастрофі Boeing-737 у Пермі
Серед пасажирів - 7 дітей
Список загиблих в авіакатастрофі Boeing-737 у Пермі
Пасажири:
1. Абдуллаєв Раффіг, дата народження 20.06.1960
2. Афонасенков, 09.04.1984
3. Александрова Катерина, 01.02.1970
4. Атлан Ерік
5. Азізов Маммадалі, 14.03.1958
6. Бадиров Анвар, 26.12.1951
7. Береснєва Ольга, 02.08.1983
8. Бирловська Наталія, 12.03.1971
9. Болотов Владислав, 16.06.1962
10. Брюханова Людмила, 13.03.1959
11. Деменєв Олег, 26.07.1967
12. Єфремов Дмитро, 24.03.1973
13. Фанг Фанг, 30.08.1982
14. Голомонзін Михайло
15. Голуб Вадим, 21.06.1972
16. Ігнатьєв Олександр, 18.04.1971
17. Іванова Ольга, 03.08.1984
18. Іжболдін Сергій, 22.10.1971
19. Джалалов Акіф, 18.09.1949
20. Каракулов Сергій, 29.06.1977
21. Хачапурідзе Володимир, 12.05.1976
22. Кочак Левент Нурі, 30.10.1954
23. Кузмічов Олег, 04.05.1972
24. Кузнєцова Яна, 17.06.1999
25. Кутманов Ілля, 27.06.1983
26. Лаптєва Світлана, 19.04.1979
27. Лозинський Володимир, 24.02.1972
28. Лизов Олександр, 03.07.1981
29. Лизова Марія, 19.02.1984
30. Максименко Юлія
31. Сафонова Марія, 23.05.1985
32. Мартінаццо Томасо
33. Медведєв Максим, 14.01.1976
34. Медведєва Гюзель, 04.10.1973
35. Медведєва Тетяна, 09.01.1968
36. Мірзаєва Нуріда, 10.01.1986
37. Мишко Петро, 10.06.1983
38. Нахумов Іфраїм, 16.10.1972
39. Нахумова Голда, 09.03.1984
40. Нахумов Ілля, 08.05.2001
41. Нахумова Єва, 03.11.2003
42. Носкова Єлизавета, 12.06.1951
43. Новожилов Сергій, 17.06.1972
44. Нікулін Вадим, 04.10.1974
45. Опарін Олексій, 31.05.1980
46. Османов Тагі, 09.06.1994
47. Петрова Ольга, 14.06.1961
48. Плессер Максим, 18.06.1982
49. Погодін Володимир, 05.07.1951
50. Полігалов Дмитро, 03.11.1954
51. Попов Микола, 11.09.1975
52. Попова М., 10.06.1985
53. Редькін Вадим
54. Сафієв Ісмагіл, 13.02.1976
55. Санкін Євген, 15.06.1958
56. Санкіна Людмила, 25.09.1955
57. Сенкевич Сергій, 17.02.1981
58. Севастьянова Ксенія, 23.01.1986
59. Шабанов Агил, 02.01.1967
60. Шамберєва Ольга, 26.08.1975
61. Шлейкова Олена, 03.11.1970
62. Симонова Галина, 26.10.1975
63. Собек Хрістіан, 15.04.1973
64. Солодникова Олена
65. Співак Олександр, 27.06.2002
66. Співак Ганна, 03.06.1976
67. Співак Яків, 28.07.1976
68. Светлакова Ірина, 18.08.1984
69. Тарасова Марина, 21.07.1962
70. Тарасова Яна, 31.12.1981
71. Тайметов Бабір, 25.07.1982
72. Трофімов Олександр, 27.06.1963
73. Устинова Софья, 13.01.1980
74. Яшманов Олег, 09.02.1967
75. Яшманов Семен, 30.07.2004
76. Яшманов Марк Олегович 2007 р.
77. Юдін Сергій, 03.05.1967
78. Юдіна Валерія, 06.06.2005
79. Югас Людмила, 08.12.1957
80. Залазаєва Ольга, 22.11.1980
81. Четиркіна Олена
82. Трошев Геннадій, 14.03.1947
Екіпаж: Командир - Медведєв Родіон Михайлович
Другий пілот - Аллабердін Рустам Рафаїлович
Бортпровідник - Широкова А.Д.
Бортпровідник - Норіцина Т.В.
Бортпровідник – Яковлєва А.Ю.
Бортпровідник - Кучма О.В.
(Список складено регіональним МНС Росії. Перевіряється інформація про те, що, можливо, троє людей, які придбали квитки на цей рейс, не пройшли реєстрацію і, отже, не сіли в літак).