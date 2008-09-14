Жінка захопила житло сусідів з наміром привласнити його

У селі Колодіївка Підволочиського району Тернопільської області жінка захопила житло сусідів і замурувала вхідні двері до чужого помешкання.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Тернопільської області Леся ДОЛІШНА, жінка скористалася тим, що власниця двокімнатної квартири опинилася у лікарні з онкозахворюванням, а її діти на час хвороби матері перебували у школі-інтернаті за межами району. “Захопивши чуже житло, сусідка почала руйнувати стіни, щоб об’єднати чужу квартиру зі своєю. Крім того, жінка винесла дитячий одяг та меблі і спалила їх на подвір’ї перед будинком”, – повідомила Л.ДОЛІШНА.

За її інформацією, стосовно жінки порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України – порушення недоторканості житла.